Lastra a Signa: pubblicato il bando per l’erogazione di contributi alle associazioni del territorio per l’anno 2021

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicato nella sezione “Altri bandi e avvisi pubblici” del sito web del Comune di Lastra a Signa il bando per l’erogazione da parte del Comune di contributi a favore delle associazioni del territorio. C’è tempo fino al 22 novembre per fare richiesta. Per poter beneficiare del contributo occorre: essere un’organizzazione, non costituita in forma societaria, priva di scopo di lucro che opera sul territorio comunale oppure essere una sezione locale di un’organizzazione a rilevanza sovra comunale, non costituita in forma societaria, priva di scopo di lucro che opera sul territorio comunale o essersi costituita in data antecedente al 1 gennaio 2020. Il contributo per l’attività ordinaria svolta a favore della collettività nell’anno 2021 viene assegnato nella misura pari al 10% delle risorse disponibili, per ogni ambito di intervento. La graduatoria verrà predisposta applicando gli indirizzi, priorità e co-progettazioni e i punteggi indicati nel bando. Le associazioni, in possesso dei requisiti, possono presentare domanda al Comune di Lastra a Signa consegnandole a mano allo Sportello Unico al Cittadino, in orario di apertura al pubblico entro le 12 del 22 novembre.