Lastra a Signa: pubblicato il bando per poter svolgere un anno di servizio civile in Comune

LASTRA A SIGNA – Un anno in Comune con il Servizio Civile Universale: è pubblicato nella sezione del sito web del Comune di Lastra a Signa “Altri bandi e avvisi pubblici” il bando per candidarsi al progetto elaborato da Anci Toscana “La persona al centro, servizi e reti per il supporto alle persone fragili”. I posti sono 3 e la scadenza per presentare le domande è il 15 febbraio alle 14. Le attività da svolgere sono: accompagnamento a visite, accompagnamento e sostegno in ambito scolastico, attività di animazione per gli anziani inseriti nelle Rsa. L’orario previsto è 25 ore settimanali articolate su 5 giorni, per 12 mesi. Ai giovani in servizio sarà corrisposto un assegno mensile pari a 439,50 euro. Può presentare la propria candidatura chi, alla data di presentazione della domanda, possiede i seguenti requisiti: giovani fra i 18 e i 28 anni (29 non ancora compiuti), cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia (anche se hanno già svolto il Servizio Civile Regionale). La domanda di partecipazione può essere presentata per un solo progetto, pena l’esclusione da tutti i progetti. Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per maggiori informazioni scrivere a serviziocivile@ancitoscana.it o chiamare il numero 055 3270121.