Lastra a Signa: quattro giorni “di Sant’Anna”. Il programma della festa, una tradizione che si rinnova

LASTRA A SIGNA – La storica festa di Sant’Anna, a Lastra a Signa, non si ferma, non si arrende e, seppur in forma ridotta, torna per quattro sere, dal 23 al 26 luglio. Con un programma che rispetta le normative sanitarie ma che, al tempo stesso, vuol far vivere alcuni momenti di condivisione a chiunque […]

LASTRA A SIGNA – La storica festa di Sant’Anna, a Lastra a Signa, non si ferma, non si arrende e, seppur in forma ridotta, torna per quattro sere, dal 23 al 26 luglio. Con un programma che rispetta le normative sanitarie ma che, al tempo stesso, vuol far vivere alcuni momenti di condivisione a chiunque partecipi dopo le restrizioni dei mesi scorsi. Si comincia il 23 con la “Moda sotto le stelle”, sfilata realizzata da alcune attività commerciali di Ponte a Signa, Lastra a Signa e Signa; il 24, invece, spazio alla musica ma anche alla gastronomia grazie ai bar e alle attività di ristorazione della zona. Sabato 25, dalla piattaforma della passerella pedonale, il complesso musicale “Extra ’60” farà ancora intrattenimento musicale. Il 26 luglio, giorno di Sant’Anna, a partire dalle 19, ci sarà la tradizionale fiera, alle 21 sfilata delle bande musicali e spettacolo degli sbandieratori dei Comuni di Lastra e Signa, a seguire la presentazione della prima edizione de “Le Signe Art Festival”: il tenore Stefano Fini eseguirà alcuni brani classici mentre l’attore Marco Mazzoni reciterà una poesia di Dino Campana; alle 23.30 gran finale con lo spettacolo pirotecnico. Sempre a causa del Covid e delle disposizioni sanitarie, anche le funzioni religiose non si svolgeranno nella chiesa di Sant’Anna, ma nella chiesa di San Martino a Gangalandi; ma la sera del 26 sarà aperta per accogliere il cero votivo.

(L’immagine della festa che pubblichiamo è stata ripresa da Facebook ed è di archivio)