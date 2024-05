Lastra a Signa: Racchetta da cinquant’anni. Con la posa della prima pietra della nuova sede

LASTRA A SIGNA – Cinquant’anni della sezione di Lastra a Signa della Racchetta, cinquant’anni al servizio del territorio e della comunità. Un traguardo festeggiato con la posa simbolica della prima pietra di quella che sarà la nuova sede dell’associazione nel terreno acquistato dal Comune. Un traguardo celebrato insieme al presidente della Regione, Eugenio Giani, al sindaco Angela Bagni, al suo vice Emanuele Caporaso, all’assessore Annamaria Di Giovanni, alla dirigenza locale e regionale della Racchetta e della Protezione civile e al tecnico incaricato del progetto preliminare, l’architetto Elena Migliorini. “Una giornata importante – ha scritto in un post su Facebook il sindaco Bagni – proprio per la posa della prima pietra della nuova sede in via Calamandrei insieme al presidente Giani, un progetto di fondamentale importanza perché, fra le altre cose, ospiterà anche il Centro Operativo Comunale. Successivamente, al Parco fluviale, abbiamo inaugurato un nuovo automezzo di Protezione Civile intitolato alla memoria di Luca Pancani. Grazie a tutti i volontari che si impegnano ogni giorno in servizi fondamentali per il nostro territorio”.