Lastra a Signa: sospesa per cinque giorni la licenza a un circolo. Troppi episodi di violenza che si ripetono

LASTRA A SIGNA – Nel pomeriggio odierno, i Carabinieri della Compagnia di Signa hanno notificato, ai sensi dell’articolo 100 del T.u.l.p.s, il provvedimento di sospensione per 5 giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in favore di soci dell’associazione di un circolo situato nel centro cittadino. Il provvedimento, notificato in base all’attività effettuata in relazione a diversi controlli scaturiti da frequenti episodi criminosi di violenza, verificatisi dall’inizio dell’anno, che hanno visto turbativa dell’ordine e sicurezza pubblica, è stato emesso dal Questore di Firenze e comporta la cessazione dell’attività a decorrere dal giorno successivo alla notifica per cinque giorni. “Il locale – si legge in una nota – negli anni è stato oggetto di fatti di violenza che hanno visto la partecipazione degli avventori dell’esercizio. Nello specifico, gli episodi più significativi, che hanno portato i Carabinieri a chiedere l’emissione del provvedimento, risalgono allo scorso 16 e 24 novembre e sono riconducibili all’abituale frequenza dell’attività da parte di soggetti, per lo più extracomunitari, gravati da numerosi precedenti di polizia per svariati reati, soprattutto in materia di quelli contro la persona”.