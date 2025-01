Lastra a Signa: tariffe invariate, risorse per videosorveglianza, strade e scuole. Tutti i numeri del bilancio di previsione

LASTRA A SIGNA – Un importante lavoro sull’evasione che porterà a recuperare nel 2025 ben 650.000 euro, nessun aumento delle tariffe dei servizi a domanda individuale, nessun aumento per i canoni del Centro Sociale Residenziale, invariata l’esenzione del pagamento dell’Irpef per i redditi uguali e inferiori a 13.000 euro: queste le principali caratteristiche del bilancio […]

LASTRA A SIGNA – Un importante lavoro sull’evasione che porterà a recuperare nel 2025 ben 650.000 euro, nessun aumento delle tariffe dei servizi a domanda individuale, nessun aumento per i canoni del Centro Sociale Residenziale, invariata l’esenzione del pagamento dell’Irpef per i redditi uguali e inferiori a 13.000 euro: queste le principali caratteristiche del bilancio del Comune di Lastra a Signa. Bilancio che ammonta a 15.754.883 euro e che è stato approvato venerdì scorso in consiglio comunale, il primo documento di previsione del sindaco Emanuele Caporaso.

Nel dettaglio, le uscite più importanti riguardano il finanziamento del global service per la manutenzione degli edifici scolastici (259.000 euro), del verde (165.000 euro), del global service per l’illuminazione pubblica (378.220 euro), per la videosorveglianza (95.000 euro), per il trasporto pubblico locale (195.000 euro) e per la gestione di beni e istituti culturali (204.000 euro). “Un bilancio equilibrato – ha spiegato l’assessore Massimo Lari – che consentirà di proseguire il lavoro di recupero di risorse per l’abbattimento della quota di indebitamento del Comune, con la previsione di arrivare a 8.692.000 euro a fine 2025: nel 2014 l’indebitamento dell’ente ammontava a 16.306.544 euro”.

I principali investimenti riguarderanno invece i due lotti del progetto di variante stradale alla ex 67 (il primo in esecuzione e il secondo con un investimento pari a 6.500.000 euro grazie al finanziamento regionale con fondi Fsc), per la nuova mensa della scuola di Santa Maria a Castagnolo per la quale saranno impegnati 2.175.000 euro (oltre al finanziamento Pnrr di 730.000 euro), la progettazione del nuovo nido in località Le Sodole e la realizzazione del progetto di restauro dell’Antico Spedale di Sant’Antonio con 6.601.000 euro di risorse impegnate (di cui 3.881.745 provenienti dal Pnrr). “Per quanto riguarda i provvedimenti inerenti la riorganizzazione dell’ente – ha aggiunto l’assessore Lari, che ha anche la delega al personale – oltre alla creazione dell’ufficio supporto gare e contratti, alla riorganizzazione delle aree tecniche, il potenziamento dell’Ufficio tributi, del corpo vigili, dell’ufficio Ced, dell’ufficio Geaper in collaborazione con il Comune di Scandicci, dell’Ufficio progettazione europea insieme ai Comuni di Signa, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Calenzano, stiamo lavorando a un’ulteriore riorganizzazione e potenziamento delle varie aree, in modo da rendere ancor più efficiente ed efficace la macchina comunale”.

“Transizione ecologica con l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e il percorso di costituzione della prima Comunità energetica, nuovi modelli nel sociale e per la socialità, investimenti nelle infrastrutture pubbliche come per esempio nel Centro Sociale Residenziale volti a rendere la struttura più efficiente da un punto di vista energetico, sostegni alle famiglie e alle fasce più deboli della popolazione alcuni dei provvedimenti più importanti di questo bilancio, – ha spiegato il sindaco Emanuele Caporaso – dal punto di vista della viabilità, una delle questioni spesso all’ordine del giorno del nostro Comune, anche nel 2025 lavoreremo affinché siano sviluppate le reti di mobilità dolce grazie alla progettazione già finanziata dalla Città Metropolitana di Firenze, per l’aumento dei treni in fermata e arrivo a Lastra a Signa e per la creazione di una rete stradale integrata e collegata con gli altri Comuni della Città Metropolitana. Proseguirà infine il nostro supporto alla Regione per la progettazione e l’iter dell’inizio del cantiere del nuovo ponte sull’Arno e sosterremo, in accordo con gli altri Comuni interessati, l’individuazione di forme di sostegno economico per interventi strutturali e di manutenzione sulla Fi-Pi-Li”.