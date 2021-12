Lastra a Signa, terra di presepi. Da Natale all’Epifania. Anche per “Ri-nascere”

LASTRA A SIGNA – Lastra a Signa terra di presepi. Mai come in questa fase storica c’è la necessità di “attaccarsi” a tradizioni ben precise e ai valori fondanti della nostra civiltà. In un giorno, come è appunto il Natale, in cui si sente maggiormente la necessità, almeno per chi scrive, di provare a ritrovare […]

LASTRA A SIGNA – Lastra a Signa terra di presepi. Mai come in questa fase storica c’è la necessità di “attaccarsi” a tradizioni ben precise e ai valori fondanti della nostra civiltà. In un giorno, come è appunto il Natale, in cui si sente maggiormente la necessità, almeno per chi scrive, di provare a ritrovare un “quadro” un po’ più definito della propria esistenza. Ecco perché ci piace raccontare di due presepi sul territorio di Lastra a Signa: il primo è quello che un cittadino ha realizzato, sulla porta di un’abitazione, nella zona di San Martino a Gangalandi. Con l’obiettivo forse di far capire che un presepe è possibile in ogni casa.

Il secondo è quello che il gruppo “Arrivano i Re Magi” realizzerà invece il giorno dell’Epifania: “Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, – spiegano – il gruppo “Arrivano i Re Magi” della parrocchia della Natività di di Lastra a Signa, rispettando la tradizione di festeggiare l’Epifania, organizza, nel rispetto delle regole anti Covid, il 6 gennaio dalle 15, all’interno della chiesa, una rappresentazione animata di quadri tematici sul tema “Un Natale per Ri-nascere”; ambientazioni di attualità nel mondo di oggi degl’ultimi della terra. L’ingresso sarà scaglionato, nel rispetto della capienza prevista, con esibizione di Green Pass; ai bambini verrà offerta una calza della Befana. Con l’occasione si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione della manifestazione”. E naturalmente buon Natale a tutti i nostri lettori.