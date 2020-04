Lastra a Signa: un altro cittadino positivo al virus, da domani si potranno richiedere i buoni spesa

LASTRA A SIGNA – Questi gli ultimi aggiornamenti dal Comune di Lastra a Signa: “Come comunicato dalla Asl, – si legge sulla pagina Facebook – ieri è stato registrato un altro caso di un cittadino residente positivo al Covid-19. In tutto quindi salgono a 8 i casi positivi sul nostro territorio. Tutti sono seguiti dal Servizio sanitario regionale e dai medici di medicina generale. Da domani, lunedì 6 aprile, saranno disponibili sul sito web del Comune i moduli per fare richiesta dei buoni spesa e dei pacchi alimentari. Per tutte le informazioni chiamare da domani, in orario di lavoro, i numeri: 0553270117 – 0553270119 – 0553270120 – 0553270147 – 0553270127 o cliccare al seguente link.