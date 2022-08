Lastra a Signa: via alle iscrizioni ai servizi di pre e post-scuola

LASTRA A SIGNA – Sono aperte le iscrizioni per i servizi di pre-scuola e post-scuola per l’anno scolastico 2022/2023. In tutti i plessi scolastici (infanzia e primaria) il servizio sarà svolto per il pre-scuola dalle 7.30 alle 8.30 e per il post-scuola dalle 16.30 alle 17.30 a eccezione della scuola primaria Milite Ignoto di Malmantile […]

LASTRA A SIGNA – Sono aperte le iscrizioni per i servizi di pre-scuola e post-scuola per l’anno scolastico 2022/2023. In tutti i plessi scolastici (infanzia e primaria) il servizio sarà svolto per il pre-scuola dalle 7.30 alle 8.30 e per il post-scuola dalle 16.30 alle 17.30 a eccezione della scuola primaria Milite Ignoto di Malmantile dove è previsto l’inizio delle lezioni alle 8, pertanto in tale plesso il servizio avrà i seguenti orari: pre-scuola 7.30-8 e post-scuola 16-17. I servizi di pre e post-scuola potranno essere attivati solo con il raggiungimento di almeno 7 iscritti per plesso scolastico. Le tariffe annuali di iscrizione pre-scuola o post-scuola sono 150 euro (per un solo servizio) e 300 euro per entrambi i servizi. Gli interessati dovranno compilare il modulo pubblicato sul sito del Comune di Lastra a Signa e trasmetterlo ai servizi educativi all’indirizzo e-mail pubblicaistruzione@comune.lastra-a-signa.fi.it entro venerdì 9 settembre 2022.