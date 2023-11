“Lastra Gravel”, sabato 9 dicembre la seconda edizione. Per una giornata di sport su due ruote e dagli antichi sapori

LASTRA A SIGNA – Tutto pronto per la seconda “gravellata” degli antichi sapori a Lastra a Signa. Organizzata sotto l’egida della Uisp Comitato di Firenze e con la collaborazione della U.N.V.S., oltre che con il patrocinio dell’amministrazione comunale, l’ASD Tre Emme di Caverni organizza la seconda edizione della “Lastra Gravel: l’appuntamento è per sabato 9 dicembre in piazza […]

LASTRA A SIGNA – Tutto pronto per la seconda “gravellata” degli antichi sapori a Lastra a Signa. Organizzata sotto l’egida della Uisp Comitato di Firenze e con la collaborazione della U.N.V.S., oltre che con il patrocinio dell’amministrazione comunale, l’ASD Tre Emme di Caverni organizza la seconda edizione della “Lastra Gravel: l’appuntamento è per sabato 9 dicembre in piazza Garibaldi nel centro storico di Lastra a Signa, da dove prenderà il via alle 10 in un’unica griglia. I “gravellisti” potranno poi scegliere tra due percorsi diversi: uno di 30 chilometri (quasi totalmente privo di dislivello) e l’altro, il più lungo, di 50 chilometri (previsti ristoro e pacco gara). Chi volesse ancora iscriversi, può farlo fino al 5 dicembre fino al raggiungimento delle 100 presenze (limite massimo di iscritti), mentre la segreteria per la consegna della busta tecnica sarà aperta, oltre che giovedì, direttamente presso il punto organizzativo all’interno dello Spedale di Sant’Antonio in via Dante Alighieri tutto il giorno e anche venerdì 9, giorno della manifestazione, dalle 7.30 alle 9.30. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 331 4688481 (Marco Falsetti), info tecniche www.lastragravel.it e www.lalastrenseciclostorica.it.

La “Ciclostorica La Lastrense”, giunta al suo terzo anno sarà invece la prima tappa del 2024 nel programma del Giro d’Italia d’epoca, abbinato alla Coppa Toscana Vintage, già programmata con tre giornate di festa dello sport vintage delle due ruote a Lastra a Signa dal 15 al 17 marzo con importanti novità “in giallo” e in “rosa”. Per la cronaca, inoltre, ricordiamo i tre giorni in cui poter ammirare a Lastra a Signa il trofeo che sarà assegnato al vincitore del Tour De France (che partirà da Firenze il 29 giugno): il 4, 5 e 6 dicembre il Trofeo Grand Départ del Tour de France sarà esposto nella scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci con apertura al pubblico dalle 16.30 alle 18.30. Nello stesso pomeriggio sarà inaugurata, sempre presso la scuola, la mostra “La Lastrense” con esposizione di maglie e biciclette d’epoca, in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Città Metropolitana di Firenze.