Lastra premierà Ginevra Taddeucci durante l’Antica Fiera

LASTRA A SIGNA – I complimenti del sindaco di Lastra a Signa Emanuele Caporaso alla nuotatrice Ginevra Taddeucci che ha ottenuto il bronzo alle Olimpiadi di Parigi. “La sera dell’ultimo giorno della Fiera di Mezz’agosto – dice il sindaco Caporaso – premieremo gli sportivi dell’anno di Lastra, Ginevra è ovviamente la prima della lista dopo questo splendido risultato di livello internazionale. Orgogliosi della nostra bravissima e tenace concittadina”.

“La Toscana esulta ancora. Ginevra Taddeucci si è aggiudicata la medaglia di bronzo nella dieci chilometri di nuoto in acque libere. Si tratta di una medaglia che arricchisce il mondo del nuoto e in particolare quello del nuoto toscano. Come Regione porgiamo alla lastrigiana Ginevra, ma anche alla pistoiese Giulia Gabbrielleschi che è giunta sesta, le più vive felicitazioni e un grande ringraziamento a nome della comunità regionale. È stata più forte della Senna”.

Lo afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, commentando la medaglia di bronzo conquistata questa mattina da Ginevra Taddeucci, giunta terza nella dieci chilometri di nuoto in acque libere. La Taddeucci, nata a Lastra a Signa, cresciuta sul piano sportivo ad Empoli, è riuscita a salire sul podio, conquistando il bronzo, nuotando in condizioni proibitive nella Senna, oggetto in questi giorni di aspre polemiche a causa della cattiva qualità delle acque.

