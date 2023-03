Lastra WhatsApp, non solo amministrazione: da oggi anche gli eventi sul canale del Comune

LASTRA A SIGNA – Non solo amministrazione su Lastra WhatsApp, il canale di messaggistica per iscriversi al quale è necessario mandare un messaggio al numero 3386693507. Aderendo al servizio, infatti, attivato nel 2017 per tenere aggiornati i cittadini su servizi comunali, scadenze, modifiche alla circolazione e disagi sulla viabilità, emergenze di protezione civile, si potranno […]

LASTRA A SIGNA – Non solo amministrazione su Lastra WhatsApp, il canale di messaggistica per iscriversi al quale è necessario mandare un messaggio al numero 3386693507. Aderendo al servizio, infatti, attivato nel 2017 per tenere aggiornati i cittadini su servizi comunali, scadenze, modifiche alla circolazione e disagi sulla viabilità, emergenze di protezione civile, si potranno ricevere informazioni anche su eventi e iniziative promosse dal Comune di Lastra a Signa.

“L’amministrazione comunale – si legge in una nota – ha deciso così di potenziare i canali di promozione ampliando le possibilità di utilizzo di tale strumento. Per iscriversi è sufficiente inviare un messaggio attraverso WhatsApp con il seguente testo: “Iscrivimi”. Con l’invio del messaggio, il titolare dell’utenza telefonica autorizza il Comune di Lastra a Signa a trasmettere informazioni tramite WhatsApp. L’iscrizione verrà accolta con un messaggio di benvenuto e con l’invito a leggere la policy del servizio, che si intenderà così accettata. Il servizio è gratuito ed è soggetto a libera iscrizione da parte dei cittadini”.

Per garantire la privacy i messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun utente potrà vedere gli altri contatti che hanno aderito al servizio. E’ importante sapere che il canale Lastra WhatsApp è valido solo per ricevere informazioni: i messaggi e le chiamate da parte degli utenti a questo numero non saranno tenuti in considerazione dal servizio. Il canale è curato contemporaneamente dall’Ufficio Stampa, dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico e dalla Polizia Municipale. Per cancellarsi dal servizio basta inviare un messaggio con la scritta “Cancellami”.