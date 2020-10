“LastraPianta”, il Comune “dichiara guerra” all’inquinamento piantando 136 alberi: ecco dove

LASTRA A SIGNA – E’ stato approvato, durante l’ultima giunta comunale, il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “Lastrapianta – forestazione urbana a Lastra a Signa”, finalizzato alla riduzione delle emissioni climalteranti e al miglioramento della rete ciclabile urbana del territorio. La messa in opera del progetto, del costo complessivo di 167.965 euro, è subordinata al riconoscimento di un contributo regionale derivante da uno specifico bando sul tema ma il Comune di Lastra a Signa si impegnerà a finanziare con risorse proprie la parte eventualmente non coperta dalla Regione Toscana. Il progetto è stato redatto in collaborazione con tre spin-off dell’Università di Firenze: Fondazione clima e sostenibilità, Urban Life, Georisk Engineering.

L’intervento interessa un’area pubblica di oltre 24.500 metri quadrati collocata in un ambito strategico del comune, a ridosso dell’entrata della Fi-Pi-Li e dell’arteria di maggiore traffico di Lastra a Signa ovvero via Livornese, dove si procederà sia alla piantumazione di alberi che alla realizzazione e completamento di una pista ciclabile. In particolare l’intervento prevede la piantumazione di specie arboree e arbustive, in tutto 136 piante, efficaci per l’assorbimento di Co2 (per esempio il frassino, leccio, roverella, tiglio, olmo) all’interno del parco di Santa Maria a Castagnolo, nel parcheggio per auto che costeggia il parco su via Antonio Gramsci e al margine del parco, lungo via Santa Maria a Castagnolo. Saranno inoltre realizzati nuovi tratti ciclabili allo scopo di trasformare gli attuali tratti ciclabili e ciclo-pedonali in una vera e proprio infrastruttura capillare sul territorio a servizio della cittadinanza.

“Abbiamo scelto di concentrare gran parte delle azioni del progetto all’interno dei giardini di Santa Maria a Castagnolo – ha spiegato l’assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni – poiché lì la carenza di un’adeguata forestazione rende il giardino poco appetibile soprattutto nel periodo estivo. Ma soprattutto perché l’area di proprietà comunale è vicina ad aree molto trafficate e quindi fonti di inquinamento, a questo si aggiunge la necessità di incrementare i percorsi pedonali e ciclabili. L’intento è quindi quello di migliorare la qualità dell’aria con conseguente riduzione delle patologie connesse, incrementando così la qualità della vita. Il progetto prevede inoltre interventi – ha proseguito l’assessore- che s’inseriscono nella politica di sviluppo della mobilità sostenibile urbana, in quanto vanno a concludere un percorso sia ciclabile sia pedonale, in parte realizzato e in parte da completare, che collegherà il Parco Fluviale con questa zona di Lastra a Signa fino al Centro Commerciale ubicato nella zona est della città. Ringraziamo gli uffici comunali – ha concluso- in particolare l’Urbanistica e l’Ambiente, che hanno collaborato con i progettisti per redigere “LastraPianta”. La partenza dei lavori per la realizzazione del progetto è fissata per il 2021”.