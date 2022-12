Lastrigiani, sportivi e vincenti. E l’amministrazione comunale li premia

LASTRA A SIGNA – Prima della seduta del consiglio comunale dello scorso mercoledì 21 dicembre, sono state consegnate alcune targhe agli atleti lastrigiani che hanno ottenuto premi e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale nel corso del 2022. Sono stati il sindaco Angela Bagni e il presidente del consiglio comunale Nicola Montemurro a premiare Nicol Foietta per aver conquistato la medaglia d’argento nella scherma specialità spada alla XIX edizione dei Giochi del Mediterraneo, Ginevra Taddeucci per aver conquistato la medaglia d’argento nella gara individuale della 10 chilometri femminile in acque libere e la medaglia d’oro nella staffetta mista 4×1250 metri in acque libere ai Campionati Europei di nuoto di Roma 2022, Catalin Ionescu per aver conquistato il titolo di campione italiano di boxe (categoria superpiuma) ai Campionati Italiani di boxe 2022, Stefano Cerbai campione italiano di fotografia subacquea anno 2022 per società agli ultimi Campionati italiani a Taormina. Infine, ultimo ma non ultimo, premio alla carriera all’ex calciatore di Empoli, Benevento, Ascoli e Novara Daniele Buzzegoli.