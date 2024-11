Lastrigiano denunciato all’autorità giudiziaria dalla Polizia municipale di Carmignano per abbandono di rifiuti    

CARMIGNANO – La denuncia è partita ieri: il comando della Polizia municipale ha segnalato alla Procura della Repubblica una persona, domiciliata a Lastra a Signa, sorpresa a scaricare rifiuti in via Lombarda, nell’area industriale di Comeana. L’ennesimo episodio di abbondono dei rifiuti è stato scoperto a seguito di un’indagine, coordinata dal comandante Rolando Palagini, avviata […]

CARMIGNANO – La denuncia è partita ieri: il comando della Polizia municipale ha segnalato alla Procura della Repubblica una persona, domiciliata a Lastra a Signa, sorpresa a scaricare rifiuti in via Lombarda, nell’area industriale di Comeana. L’ennesimo episodio di abbondono dei rifiuti è stato scoperto a seguito di un’indagine, coordinata dal comandante Rolando Palagini, avviata dopo una segnalazione di un costante via vai nella zona. Decisivo per venire a capo dell’autore degli abbandoni il sistema di videosorveglianza del Comune, e l’occhio elettronico installato nella stessa via Lombarda, collegato al comando della Polizia municipale, con gli agenti che a più riprese hanno notato un furgone che raggiungeva la parte industriale di Comeana e lì scaricava il materiale. Gli agenti sono dovuti risalire prima al proprietario del veicolo, che però non è risultato coinvolto, e solo successivamente all’artefice degli smaltimenti irregolari, a cui il furgone era stato prestato tra l’altro attraverso la mediazione di un’altra persona. All’autore dello smaltimento illegale, chiamato a rispondere del reato di abbandono, è stata anche inflitta una sanzione di 2.500 euro.

E’ solo l’ultimo episodio rilevato dalla Polizia municipale, che in un periodo relativamente recente è già alla sesta denuncia di altrettante persone per abbandono di rifiuti. “Sono indagini – dice il comandante Palagini – che richiedono tempo, prima di poter procedere con l’eventuale denuncia e bloccare i protagonisti di queste cattive pratiche”. Se il sistema di videosorveglianza è stato importante per venire a capo degli abbandoni a Comeana, le telecamere sono risultate decisive anche per individuare, la scorsa settimana, l’autore di Quarrata dei danneggiamenti all’autovelox situato sulla Statale a Seano. Anche in questo caso è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria, insieme al pagamento di circa 2.000 euro per i danni arrecati.