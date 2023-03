L’Atletica Campi dice no al bullismo. E lo fa come le riesce meglio: con la prima tappa del “Trofeo scolastico”

CAMPI BISENZIO – L’Atletica Campi dice no al bullismo. E lo fa come meglio le riesce, organizzando delle gare: martedì 28 febbraio, infatti, presso lo Stadio Zatopek di Campi si è svolta la prima giornata del “Trofeo scolastico” riservato a ragazzi e ragazze delle scuole medie inferiori e rinviato già tre volte a causa del maltempo. Nove gli istituti scolastici presenti (Garibaldi, Matteucci, Verga, Suore Maria Addolorata per Campi Bisenzio, Beata Giovanna e Paoli per Signa, l’istituto Pontormo per Carmignano, il Mazzei per Poggio a Caiano, il Pacetti da Prato) per 440 giovani atleti complessivamente in gara che si sono cimentati nella corsa campestre su un percorso di 900 metri realizzato all’interno dello Stadio Zatopek. “Una manifestazione – spiegano dall’Atletica Campi – che fa parte del nostro progetto contro il bullismo: tutti i partecipanti, infatti, correvano con un pettorale che richiamava proprio alla lotta al bullismo. E al termine di ogni gara (complessivamente sono state sei) sono stati premiati i primi dieci ragazzi arrivati e le prime dieci ragazze arrivate con medaglia e maglietta. Per tutti gli istituti l’appuntamento è per la seconda giornata su pista in programma nel mese di aprile.