L’Atletica Campi Run e la “30’n Piana”: per chi taglia il traguardo la medaglia dedicata alla pace

CAMPI BISENZIO – Dopo l’anteprima della maglia, dedicata alla pace, l’Atletica Campi Bisenzio e l’Atletica Campi Run hanno svelato anche la medaglia che verrà consegnata a coloro che arriveranno al traguardo della 30 ‘n piana, edizione 2022, la corsa podistica di 30 chilometri attraverso la Piana di Campi Bisenzio e di Signa, in programma la prossima settimana, domenica 6 novembre. Anche la medaglia, che ricalca il logo ufficiale della manifestazione, ha un particolare dedicato alla pace, con una banda iridata sotto alle due cifre. Un ulteriore motivo per iscriversi e correre la gara, una manifestazione che sta diventando sempre di più un punto di riferimento nel panorama podistico regionale e nazionale, anche perché rappresenta la fondamentale possibilità di preparare, con un ultimo allenamento “lungo”, la Firenze Marathon che si correrà l’ultima domenica di novembre e che ha già superato quota 7.000 iscritti. Ecco perché per iscriversi c’è una quota agevolata di iscrizione per coloro che sono già iscritti alla maratona. Appuntamento per la partenza e l’arrivo, e per la grande festa che anche quest’anno si annuncia, il 6 novembre in piazza Dante a Campi Bisenzio.