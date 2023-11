Lattexplus per Campi Bisenzio, una serata a sostegno della Biblioteca Tiziano Terzani

FIRENZE – Un evento per aiutare la Biblioteca Tiziano Terzani di Campi Bisenzio, gravemente colpita dall’alluvione. L’iniziativa si terrà sabato 18 novembre nell’edificio polifunzionale B11 della Manifattura Tabacchi a Firenze. Anche Lattexplus, che negli anni ha portato in città le migliori proposte della musica elettronica internazionale, fa la sua parte e propone una serata di beneficenza in cui si alterneranno in console local djs di Campi Bisenzio e di Firenze. Parte del ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza per sostenere la ricostruzione della biblioteca Tiziano Terzani di Campi Bisenzio: un luogo di riferimento per l’editoria dei bambini e dei ragazzi che ha subìto gravi danni, oltre 80mila i libri distrutti. Ingresso libero con registrazione https://link.dice.fm/p99f78158e27

S.C.