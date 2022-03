L’attore spagnolo Miguel Herràn a Sant’Angelo a Lecore

CAMPI BISENZIO – Avvistato Rio de la Casa di carta alla Gastronomia Baroni di Sant’Angelo a Lecore, per fortuna però questa volta non c’è stata nessuna rapina. L’attore spagnolo Miguel Herràn, conosciuto per la serie di Netflix dove interpreta uno dei rapinatori con la tuta rossa e la maschera di Dalì, lunedì intorno alle 18 […]

CAMPI BISENZIO – Avvistato Rio de la Casa di carta alla Gastronomia Baroni di Sant’Angelo a Lecore, per fortuna però questa volta non c’è stata nessuna rapina. L’attore spagnolo Miguel Herràn, conosciuto per la serie di Netflix dove interpreta uno dei rapinatori con la tuta rossa e la maschera di Dalì, lunedì intorno alle 18 è entrato nel negozio per fare alcuni acquisti ed è stato subito riconosciuto. La domanda che gli appassionati della serie potrebbero farsi a questo punto è come mai l’attore spagnolo si trovasse proprio nella frazione tra Campi e Signa a fare spese…

“E’ venuto lì con la sua ragazza, che sembra stia da queste parti – ha raccontato una delle commesse della gastronomia – Prima si è fermato alla macelleria e la mia collega lo ha riconosciuto, gli ha chiesto ‘sei Rio?’ e lui ha risposto ‘sì sono Miguel’. Allora gli abbiamo chiesto se ci potevamo fare una foto con lui ed è venuto lì. Abbiamo parlato in italiano ma ci siamo capiti senza problemi. Poi ha comprato qualcosa al market ed è andato via in moto con la sua ragazza”.

Nello scorso fine settimana intanto erano apparse alcune foto sui social di Miguel Herràn a Volterra e Firenze, ma l’arrivo a Sant’Angelo a Lecore è stato decisamente una sorpresa “Nel momento in cui è arrivato – racconta ancora la commessa della Gastronomia Baroni – c’era qualche cliente, ma con la mascherina è passato abbastanza inosservato. La mia collega, che è appassionata della serie La casa di carta, però lo ha riconosciuto dagli occhi. Lui mi è sembrato molto timido e quando gli abbiamo chiesto di farci le foto insieme è stato davvero gentile”.

Valentina Tisi