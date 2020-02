L’Auser cerca volontari per condividere le attività

LASTRA A SIGNA – Merce sempre più rara i volontari, quelle persone che aiutano chi ha bisogno e mettono a disposizione il proprio tempo con attività all’interno delle associazioni. L’Auser di Lastra lancia un appello per la ricerca di volontari di persone disponibili a condividere momenti di aggregazione e contribuire a nuove iniziative di solidarietà sociale. Nella sede di via Togliatti vengono avviate ogni anno una serie di iniziative da quelle culturali a quelle di aiuto alle persone: oltre alle serate di burraco, al turismo sociale, e alle feste o cene di solidarietà, le attività che i volontari Auser svolgono sono l’accoglienza degli studenti nei plessi scolstici, l’accompagnamento per servizi socio-sanitari, i Nonni Vigili, il progetto Dire e Fare, e le vacanze per gli anziani. Per diventare volontario è semplice: basta telefonare all’associazione 055295008 oppure inviare una mail a [email protected]