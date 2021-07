Lavoratori della Gkn incontrano i lavoratori della Linari

CALENZANO – Situazione difficile non solo per i lavoratori della Gkn in questo che da settimane stanno manifestando davanti all’azienda contro i licenziamenti, ma anche per altre aziende della Piana. Questa mattina una delegazione di lavoratori della Gkn si è recata alla Linari G srl, azienda metalmeccanica dell’indotto Pignone, che oggi sono stati in presidio […]

CALENZANO – Situazione difficile non solo per i lavoratori della Gkn in questo che da settimane stanno manifestando davanti all’azienda contro i licenziamenti, ma anche per altre aziende della Piana. Questa mattina una delegazione di lavoratori della Gkn si è recata alla Linari G srl, azienda metalmeccanica dell’indotto Pignone, che oggi sono stati in presidio di solidarietà davanti ai cancelli dell’azienda mentre all’interno si svolgeva un incontro tra proprietà, Cna e Rsa, Cobas Lavoro privato

“L’incontro non è andato bene” dicono i lavoratori. L’incontro con la proprietà era stato richiesto dopo che era stata intercettata una mail dove si parlava di “ridimensionamento” del personale e di “bassa percentuale di fatturato”. Al termine dell’incontro non sarebbe stata avviata nessuna procedura.