Lavoratori della Leonardo denunciano disservizi dopo l’incidente ferroviario a Castello

CAMPI BISENZIO – L’incidente ferroviario avvenuto a Castello il 20 aprile scorso ha creato successivamente disservizi e altri disagi anche ai lavoratori della Leonardo di Campi Bisenzio. La Rsu, in una nota, fa sapere infatti che il 10 maggio scorso ha segnalato alla Direzione regionale “Infrastrutture per la mobilità, logistica, viabilità e trasporti” e alla […]

CAMPI BISENZIO – L’incidente ferroviario avvenuto a Castello il 20 aprile scorso ha creato successivamente disservizi e altri disagi anche ai lavoratori della Leonardo di Campi Bisenzio. La Rsu, in una nota, fa sapere infatti che il 10 maggio scorso ha segnalato alla Direzione regionale “Infrastrutture per la mobilità, logistica, viabilità e trasporti” e alla Direzione regionale di Trenitalia “un gravissimo problema che impatta la vita dei lavoratori pendolari dello stabilimento Leonardo di Campi Bisenzio… e non solo”.

Dopo quell’incidente, si legge nella nota della Rsu, “molti treni provenienti dalla direttrice Valdarno, non effettuano più la fermata alla stazione di Pratignone, snodo dal quale poi partono bus pubblici per lo stabilimento Leonardo a Campi Bisenzio via delle Officine Galileo. In particolare i treni della mattina (18820, 18826) e quelli della sera (18847, 18849, 18861, 18854) che garantirebbero ai lavoratori l’ingresso e l’uscita sul posto di lavoro, non effettuano tale fermata (ma anche le fermate di Zambra e Neto). In realtà la fermata di Pratignone (e le altre) vengono utilizzate da qualche treno nella giornata, ma in orari non compatibili con gli ingressi e le uscite dei lavoratori dallo stabilimento. Quindi la fermata è assolutamente agibile, ma non a uso dei lavoratori”.

Inoltre, spiega la Rsu, “il disservizio impatta fortemente gli studenti del Polo Scientifico di Sesto e Calenzano che utilizzavano i medesimi treni con fermata a Zambra e Pratignone”. La Rsu aveva denunciato agli enti che “non è stato istituito alcun servizio sostitutivo, tale disservizio non è stato comunicato e non è segnalato nell’orario ufficiale del sito Trenitalia, consentendo addirittura all’utenza di acquistare i biglietti per le suddette stazioni (sorvoliamo su chi invece ha già acquistato anticipatamente gli abbonamenti)” e infine dice la Rsu “non c’è una data chiara e certa sulla fine di questa dramma per i lavoratori”. “Per supplire a tale disservizio, – si legge nella nota – abbiamo anche chiesto alla nostra azienda Leonardo di istituire un servizio temporaneo di navetta ma ad oggi non abbiamo avuto risposte”.