Lavori a marciapiedi e strade a Lastra a Signa: come cambia la circolazione dal 10 gennaio

LASTRA A SIGNA – Partiranno lunedì 10 gennaio alcuni interventi di manutenzione ordinaria su strade e marciapiedi individuati, dopo un attento monitoraggio, dai tecnici comunali come quelli che si presentano in precario stato manutentivo con tappeti d’usura deteriorati o totalmente dissestati tenendo conto della pericolosità per i pedoni e la mole di traffico giornaliera.

In particolare gli interventi previsti saranno effettuati sul marciapiede di via Fermi, di via Santa Maria a Castagnolo, di via Rossini, via Puccini, via Livornese, sul manto stradale di via XXV Aprile, via Castracane, per un costo totale di 42.454 euro totalmente a carico dell’amministrazione comunale.

A partire da lunedì 10 gennaio, quindi, per consentire l’esecuzione dei lavori di asfaltatura della carreggiata di via Castracane fino al termine dei lavori sono istituite le seguenti modifiche al traffico nei seguenti tratti: tratto da via Diaz a via Matteotti – divieto di sosta lato numerazione civica dispari limitatamente al tratto compreso fra l’intersezione con via Diaz al civico 5/a con orario 7– 17 e divieto di circolazione con orario 9–17. Nel tratto da via Traccoleria a via Leonardo da Vinci – divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata da ambo i lati, dalle 8 alle 18.