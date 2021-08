Lavori a Morello. E-Distribuzione “nessuna responsabilità da parte nostra per i ritardi”

SESTO FIORENTINO – Nessuna responsabilità da parte di E-Distribuzione dei ritardi dei lavori di ripristino della frana di Monte Morello. Lo precisa in una nota E-Distribuzione (la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica). “L’Azienda, anzi, – si legge nella nota – si è immediatamente attivata a partire dalla fine di agosto del 2020, quando è arrivata la richiesta da parte della Città Metropolitana per lo spostamento di un tratto di linea elettrica di media tensione sulla strada provinciale 130”.

“Tuttavia, l’iter si è interrotto perché l’istituzione richiedente non ha fornito i dati necessari per l’emissione del preventivo da accettare per avviare i lavori;- prosegue la nota – a fine settembre 2020, inoltre, E-Distribuzione ha inviato alla Città Metropolitana, con spirito di costruttiva collaborazione, anche il modulo RSI (Richiesta Spostamento Impianti) che però non è mai stato restituito compilato. Ad un anno di distanza, in questa estate 2021, a fronte delle uscite sui media, E-Distribuzione si è di nuovo attivata per ricostruire la vicenda e recuperare la pratica, ormai scaduta e mai portata avanti dall’ente richiedente, nonostante la disponibilità e le informazioni fornite puntualmente dall’azienda elettrica. Peraltro, nonostante non siano pervenute nuove istanze ufficiali, E-Distribuzione ha provveduto in modo proattivo ad emettere una nuova richiesta di preventivo, senza richiedere il previsto anticipo di pagamento. La società elettrica ha contattato la Città Metropolitana per riferire tutte le informazioni e gli aggiornamenti del caso ed ha confermato la disponibilità per illustrare nel dettaglio l’iter da seguire per consentire l’esecuzione dell’intervento nel rispetto della normativa vigente”.