Lavori al collettore a Settimello

CALENZANO – Da lunedì 13 giugno prenderanno il via i lavori al collettore fognario interesseranno a breve la rotatoria di via Dante Alighieri-via Giovanni XXIII e in tale prima fase dei lavori sono stati presi i seguenti provvedimenti in materia di circolazione veicolare: divieto di immettersi in rotatoria, in direzione Sesto Fiorentino, per chi viene […]

CALENZANO – Da lunedì 13 giugno prenderanno il via i lavori al collettore fognario interesseranno a breve la rotatoria di via Dante Alighieri-via Giovanni XXIII e in tale prima fase dei lavori sono stati presi i seguenti provvedimenti in materia di circolazione veicolare: divieto di immettersi in rotatoria, in direzione Sesto Fiorentino, per chi viene da Via Giovanni XXIII e Via della Chiesa. Direzione obbligata Calenzano; modifica dell’incrocio della rotatoria di Via Dante Alighieri con Via Giovanni XXIII, per poter consentire l’immissione in Via Giovanni XXIII.