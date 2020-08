Lavori al collettore fognario di Settimello tra Sesto e Calenzano

CALENZANO – Iniziati i lavori del collettore fognario di Settimello che sostituirà la fognatura attuale. L’intervento è partito oggi 6 agosto ed ha un costo di circa 4 milioni di euro finanziato da Autostrade per l’Italia per un totale di 2 milioni e 700 mila euro nell’ambito delle opere locali del progetto di terza corsia. […]

CALENZANO – Iniziati i lavori del collettore fognario di Settimello che sostituirà la fognatura attuale. L’intervento è partito oggi 6 agosto ed ha un costo di circa 4 milioni di euro finanziato da Autostrade per l’Italia per un totale di 2 milioni e 700 mila euro nell’ambito delle opere locali del progetto di terza corsia.

L’intervento è iniziato a Sesto Fiorentino, all’interno Parco della Resistenza di fronte al parco del Neto, dove sono in corso delle opere di decespugliamento, cui seguiranno le verifiche per l’eventuale presenza di ordigni bellici. L’apertura vera e propria del cantiere è prevista per l’ultima settimana di agosto, con l’avvio degli scavi e la posa delle condutture. Quasi contestualmente partiranno gli interventi di sistemazione della Gora dell’Acqualunga, opera collegata al progetto, nella zona di Padule. La durata prevista dei lavori a Sesto Fiorentino è di circa 6 mesi, durante i quali si renderà necessaria la chiusura parziale del Parco della Resistenza e di alcuni tratti di rete ciclabile. Il cantiere si sposterà successivamente a Calenzano per risalire tutta via Dante Alighieri.

La fognatura attuale è insufficiente in caso di forti piogge per raccogliere le acque urbane e le acque meteoriche provenienti dall’autostrada, dando così una soluzione adeguata ai problemi di allagamento che si verificano in alcune aree della zona, in particolare in via Dante Alighieri, via Baldanzese e via San Morese.

Previsti inoltre interventi di ripristino idraulico e ambientale, tra cui il consolidamento del fosso dell’Acqualunga a Sesto Fiorentino che andrà risolvere il problema della maleodoranze percepite anche dai residenti. Nel Parco della Resistenza, dopo il termine della fase dei lavori che interesserà l’area, sarà eseguita la risistemazione della vegetazione con il ripristino della pista ciclabile e la piantumazione di nuove alberature, in numero superiore a quelle abbattute; la revisione del piano degli interventi svolta dai tecnici dei due comuni ha permesso di ridurre da 15 a 9 gli abbattimenti rispetto a quelli previsti dal progetto esecutivo licenziato nel 2016.

A Calenzano, una volta ultimati i lavori, è previsto il rifacimento di via Dante Alighieri, dei relativi marciapiedi e della pista ciclabile, che sarà resa più sicura in particolare per quanto riguarda gli accessi alle fabbriche.