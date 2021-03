Lavori alla ex Lucciola: demolito il muro su via Guerrazzi

SESTO FIORENTINO – Demolito il muro che separa via Guerrazzi dalla ex Lucciola per permettere il nuovo accesso al giardini della ex Polisportiva. L’assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano Kalmeta, insieme ai tecnici comunali e alla direzione dei lavori, ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento del cantiere, ormai entrato […]

SESTO FIORENTINO – Demolito il muro che separa via Guerrazzi dalla ex Lucciola per permettere il nuovo accesso al giardini della ex Polisportiva. L’assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano Kalmeta, insieme ai tecnici comunali e alla direzione dei lavori, ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento del cantiere, ormai entrato in una delle fasi più importanti dal punto di vista degli interventi. In vista della posa delle fondazioni della nuova struttura, sono in corso di sgombero e abbattimento tutte le superfetazioni realizzate intorno alla palazzina principale, al cui interno sono iniziati i lavori di adeguamento strutturale.

“Siamo molto soddisfatti dall’avanzamento del cantiere che procede velocemente – dice l’assessore Massimiliano Kalmeta – Con l’abbattimento del muro su via Guerrazzi si comincia ad intravedere come sarà riorganizzata l’area che, attraverso il nuovo passaggio pubblico, sarà messa in relazione con piazza IV Novembre. Presto sarà la volta dell’avvio dei lavori per la nuova struttura e per la sistemazione del giardino. Entro la fine dell’estate cominceremo a vedere gli effetti di questa importante opera di riqualificazione, importantissima per il centro cittadino e tutta la nostra città”.