Lavori alla fognatura in via di Gello, modifiche alla circolazione stradale a partire dall’11 gennaio

LASTRA A SIGNA – Per consentire l’esecuzione di lavori di scavo per la realizzazione della fognatura per le acque nere di Malmantile da lunedì 11 gennaio al 15 febbraio 2021 sono istituite alcune modifiche alla circolazione stradale in via di Gello. In particolare i lavori partiranno il 7 gennaio con la manutenzione straordinaria della sede stradale nel tratto di via di Gello sterrato, ovvero quello compreso fra l’intersezione con via del Pollaiolo e l’intersezione con la strada di accesso al civico 16, così da renderlo percorribile in sicurezza sia per i residenti e frontisti che per gli eventuali mezzi di soccorso come alternativa al tratto che successivamente sarà chiuso al traffico. Questa prima lavorazione non comporterà la chiusura al traffico della strada. In un secondo momento si procederà ad intervenire nel tratto di via di Gello compreso dall’intersezione con via delle Macine a 100 metri dopo il cimitero di Malmantile e in questo caso sarà istituito il divieto di circolazione a tutti i veicoli dalle 8 alle 18 di ogni giorno. Dalle 18 la circolazione sarà ripristinata e gli scavi aperti dovranno essere opportunamente coperti e segnalati. Successivamente a questa fase, i lavori riguarderanno il tratto di via di Gello dalla chiesa di Malmantile a via delle Macine e il raccordo di collegamento fra via Poggio alla Malva e via di Gello. In questi tratti sarà istituito il divieto di circolazione a tutti i veicoli con orario 0-24 e la revoca del senso unico di marcia nel tratto di via delle Macine compreso fra via di Gello e via Cimarosa con istituzione nel medesimo tratto del senso unico alternato regolato da semaforo. Questa ultima fase dei lavori potrà essere iniziata solo dopo che è terminata l’esecuzione dei lavori della prima fase con conseguente riapertura al traffico.