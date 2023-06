Lavori alla rete del gas in via di Sotto, il punto sui lavori e come cambia l’ordinanza

LASTRA A SIGNA – A seguito di un sopralluogo dei tecnici di Centria Srl ai lavori alla rete del gas metano in via di Sotto, è stato necessario effettuare una modifica all’ordinanza che riguarda la viabilità intorno al cantiere. Per consentire la prosecuzione dell’intervento, effettuando lo scavo anche in un altro punto della strada, a […]

LASTRA A SIGNA – A seguito di un sopralluogo dei tecnici di Centria Srl ai lavori alla rete del gas metano in via di Sotto, è stato necessario effettuare una modifica all’ordinanza che riguarda la viabilità intorno al cantiere. Per consentire la prosecuzione dell’intervento, effettuando lo scavo anche in un altro punto della strada, a partire da questo pomeriggio alle 15, oltre che mantenere il divieto di circolazione a tutti i veicoli in via di Sotto, è istituito l’obbligo di svolta a sinistra, in direzione di piazza Andrei, ai veicoli provenienti da via De Amicis. Ricordiamo che il transito su quest’ultima è limitato ai soli veicoli con massa a pieno carico inferiore o uguale a 3,5 tonnellate.

La Polizia municipale, si legge in una nota del Comune, “sta continuamente monitorando l’andamento del cantiere e le ripercussioni di quest’ultimo sulla viabilità cittadina. Per ovviare ai rallentamenti dovuti ai lavori viene regolata l’accensione dei semafori in modalità lampeggiante per tutto l’orario in cui il traffico lo consente ovvero quando è scarso. Durante le ore di maggior traffico (la mattina 7.30-9 e pomeriggio 17-19) il semaforo lampeggiante creerebbe ancor più code in quanto i veicoli che percorrono le direttici che non hanno precedenza sulle altre (da Signa e da via Alberti a Ponte a Signa e da via Matteotti al semaforo di Lastra centro) non riuscirebbero mai a entrare poiché il flusso di traffico sulla via Livornese è pressoché continuo”. La fine del cantiere dei lavori alla rete del gas è prevista per il 24 giugno, eventuali modifiche alla tempistica saranno comunicate sui canali ufficiali del Comune.