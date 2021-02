FIRENZE – Lavori alla rete del gas in via Pratese, proprio al confine con la Piana. Iniziano oggi, lunedì 1 febbraio, i lavori per la sostituzione di una valvola della rete di distribuzione del gas in via Pratese. Fino al 6 febbraio sarà chiusa la corsia di collegamento con via del Palagio degli Spini in […]

FIRENZE – Lavori alla rete del gas in via Pratese, proprio al confine con la Piana. Iniziano oggi, lunedì 1 febbraio, i lavori per la sostituzione di una valvola della rete di distribuzione del gas in via Pratese. Fino al 6 febbraio sarà chiusa la corsia di collegamento con via del Palagio degli Spini in direzione di via della Cupola (tratto senza sfondo lato autostrada). Previsti anche divieti di sosta in via Piantanida. Accesso a via della Cupola solo da via del Palagio degli Spini.