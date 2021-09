Lavori alla rete idrica, dal 6 settembre modifiche alla circolazione stradale all’incrocio fra via Il Prato e via di Sotto

LASTRA A SIGNA – Per consentire l’esecuzione dei lavori di sostituzione di una valvola dell’acquedotto in via del Prato all’incrocio con via di Sotto, dal 6 al 20 settembre in orario 0-24, saranno istituite alcune modifiche alla circolazione veicolare. In particolare sarà istituito il divieto di circolazione e di sosta a tutti i veicoli nel tratto di via del Prato compreso fra l’accesso del parcheggio lato scuola media Leonardo Da Vinci e l’incrocio con via di Sotto, l’obbligo di svolta a sinistra in via del Prato all’incrocio con la strada di accesso al parcheggio laterale alla scuola e l’inversione del senso unico di marcia nella corsia del parcheggio adiacente la scuola in modo da consentire ai veicoli provenienti da via del Prato di poter accedere a via di Sotto, con obbligo di arresto all’incrocio con quest’ultima. Sarà inoltre revocato il senso unico di marcia, con istituzione del doppio senso di circolazione, nel tratto di Corso Alessandro Manzoni compreso fra l’incrocio con via Dante Alighieri e Porta Pisana con accesso consentito ai soli residenti, ai frontisti, per l’accesso alle autorimesse private e ai parcheggi nonché per operazioni di carico e scarico e la revoca della zona a traffico limitato in via Dante Alighieri per consentire l’accesso al parcheggio di piazza Garibaldi e all’autorimessa di Corso Manzoni. Sarà infine vietato il transito agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate in via XXIV Maggio, nel tratto compreso fra il civico 33 e piazza IV Novembre eccetto gli autocarri che devono effettuare operazioni di carico e scarico presso le attività commerciali esistenti nel tratto suindicato, in via del Prato e in via Dante Alighieri nonché gli autocarri della raccolta differenziata dei rifiuti e ai mezzi di soccorso.