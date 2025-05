Lavori alla rete idrica, sabato 10 maggio a Prato chiuse le scuole di ogni ordine e grado 

PRATO – A causa dei lavori alla rete idrica da parte di Publiacqua in programma dalla sera di venerdì 9 maggio fino a domenica mattina 11 maggio che comporteranno abbassamenti di pressione e possibili mancanze d’acqua in quasi tutta la città, è stata ordinata la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale per […]

PRATO – A causa dei lavori alla rete idrica da parte di Publiacqua in programma dalla sera di venerdì 9 maggio fino a domenica mattina 11 maggio che comporteranno abbassamenti di pressione e possibili mancanze d’acqua in quasi tutta la città, è stata ordinata la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale per il giorno sabato 10 maggio. Fanno eccezione quei plessi nei quali è previsto lo svolgimento di attività concorsuali rivolte ad un numero esiguo di persone. Sia sul sito di Publiacqua che su quello del Comune di Prato sono presenti le informazioni sulle vie e i civici oltre che sulle tipologie di zone coinvolte: rossa, arancione o gialla. Per ogni informazione si invita a contattare il numero verde di Publiacqua 800314314. Per gestire eventuali emergenze sul territorio il Coc, Centro operativo comunale, della Protezione civile sarà aperto dalle 5 di sabato 10 maggio alle 13.30 di domenica 11 maggio, e per emergenze immediate sarà possibile contattare il numero verde 800301530.