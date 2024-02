Lavori alla rete idrica, senza acqua giovedì 22 la zona di via Strozzi

PRATO – Senza acqua via Filippo Strozzi, nel tratto tra via Tevere e via Gori, via Tevere, via Reno, via Delfini, via Rapezzi, via Barni, via Toccafondi, via Parrini, via Cialdini, via Gori. dalle 8 di giovedì prossimo, 22 febbraio. La sospensione dell’erogazione è dovuta a lavori sulla rete idrica. Ad annuciarlo è Publiacqua, che […]