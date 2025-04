Lavori alla scuola di Villa Martinez durante le vacanze pasquali

CALENZANO – Lavori di manutenzione straordinaria alla scuola d’infanzia di Villa Martinez: è quanto ha in programma l’amministrazione comunale e per evitare di creare disagi agli alunni e al personale insegnante e no, gli interventi avverranno nel periodo della vacanza e pasquali e si chiuderanno entro il 28 aprile. Il 23 e il 24 aprile, […]

Il 23 e il 24 aprile, compresi tra le vacanze pasquali e la Festa della Liberazione, le tre classi saranno ospitate nei plessi Rodari, Collodi e Munari. I bambini che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico saranno portati direttamente al plesso di destinazione: le famiglie saranno avvertite dei dettagli dall’Istituto comprensivo.

Gli interventi sono in programma nel locale dei servizi igienici al piano terra della scuola e si sono resi necessari in seguito a verifiche tecniche per l’adeguamento normativo. Pur interessando marginalmente i locali scolastici, gli uffici hanno reputato incompatibile il cantiere con lo svolgimento dell’attività scolastica per questioni di igiene e sicurezza del personale e dei bambini ed è stato deciso di sfruttare il periodo delle vacanze pasquali per minimizzare il disagio.