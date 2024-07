Lavori alla succursale del liceo Agnoletti, vice-sindaco Petti: “Uno spostamento necessario per garantire il diritto allo studio”

CAMPI BISENZIO – “Il Comune di Campi Bisenzio desidera esprimere il proprio sincero ringraziamento al Comune di Sesto Fiorentino per avere accolto così tempestivamente la richiesta della Città metropolitana di Firenze di installare delle strutture temporanee nelle adiacenze del liceo Agnoletti”: a dirlo è il vice-sindaco, con delega all’istruzione, Federica Petti, che aggiunge: “Queste strutture permetteranno di ospitare tre classi della succursale del liceo Agnoletti nella stessa struttura che accoglie anche la scuola secondaria di primo grado Garibaldi. Grazie alla pronta e sollecita collaborazione del Comune di Sesto Fiorentino, sarà possibile garantire agli studenti la continuità didattica in spazi adeguati e sicuri”.

“Lo spostamento – ha aggiunto – si è reso necessario in seguito ai lavori di adeguamento sismico e di efficientamento energetico possibili grazie ai fondi Pnrr che coinvolgono l’intera struttura di via Garcia Lorca. Il tavolo di lavoro che segue gli interventi strutturali in modo costante è coordinato dai tecnici e dell’amministrazione comunale di Campi Bisenzio ed è composto anche dai tecnici della Città metropolitana, dalle ditte coinvolte e dalle dirigenti scolastiche di entrambe le scuole. Prima di decidere per lo spostamento delle tre classi a Sesto Fiorentino sono state vagliate tutte le ipotesi, in primis sul territorio comunale, ma purtroppo sono state scartate dopo apposite valutazioni, per questioni di sicurezza e di organizzazione della didattica. Capiamo il disagio degli studenti che hanno scelto la sede di Campi Bisenzio, ma purtroppo a oggi non sono possibili altre soluzioni, e per limitare i disagi abbiamo richiesto che siano aumentate le corse degli autobus che collegano le due città”.

“Quello dell’edilizia scolastica – ha concluso – è un problema annoso e gravoso. La popolazione scolastica campigiana è in continuo aumento e occorre una programmazione concreta per avere finalmente sul nostro territorio una scuola secondaria di secondo grado che possa accogliere la succursale del liceo in modo dignitoso, permettendo anche alla scuola secondaria di primo grado di avere più spazi per la didattica, che ha sempre maggiore bisogno di strutture adeguate per rispondere ai bisogni di tutti e di ciascuno. Auspico perciò una collaborazione con il nuovo sindaco metropolitano per dare finalmente una risposta agli studenti di Campi Bisenzio e di tutta la Piana fiorentina”.