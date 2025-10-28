CARMIGNANO – Publiacqua informa i cittadini del Comune di Carmignano che, a causa di lavori sul locale acquedotto, dalle 8 di giovedì 30 ottobre sarà sospesa l’erogazione dell’acqua ad Artimino. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. “Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro creerà loro”.
Lavori all’acquedotto, giovedì 30 sospesa l’erogazione dell’acqua ad Artimino
