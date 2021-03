Lavori all’aeroporto di Firenze: sopralluogo del sindaco Nardella

FIRENZE – Si è svolto oggi, alla presenza del sindaco di Firenze Dario Nardella, del presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai e dell’amministratore delegato di Toscana Aeroporti Roberto Naldi, il sopralluogo sullo stato di avanzamento dei lavori che stanno interessando il rifacimento della pavimentazione della pista dell’aeroporto di Firenze, delle strip di sicurezza, inclusi segnaletica orizzontale e dispositivi luminosi, nel rispetto delle norme di certificazione EASA.

Relativamente alla pista, i lavori prevedono la riqualificazione dell’intera pavimentazione superficiale. Si procederà alla sostituzione di tutte le luci e i segnali luminosi, introducendo nuovi segnali Led di ultima generazione, più performanti in termini ambientali, di più elevata durabilità e di minor impegno manutentivo rispetto alle esistenti luci alogene, e sarà anche migliorato l’impianto elettrico, attraverso la sostituzione di alcune linee elettriche di alimentazione e di trasformatori di isolamento, in modo da rendere l’intero sistema più moderno ed avanzato. Sarà, inoltre, installato un sistema di controllo e monitoraggio in continuo della singola luce in grado di fornire alla torre di controllo l’immediata informazione dell’eventuale malfunzionamento e consentire il tempestivo intervento di manutenzione o sostituzione. Una tecnologia adottata solo da pochi aeroporti in Italia.

Sono oggetto di interventi di consolidamento anche le aree in terra circostanti alla pista con l’obiettivo di migliorare le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche del terreno, così come prevede la European Union Aviaton Safety Agency (EASA). Al contempo, sarà ottimizzato e migliorato l’esistente sistema di drenaggio attraverso la sostituzione dei sistemi e tubazioni di drenaggio. In tal modo sarà migliorata l’efficienza dei sistemi di captazione e convogliamento delle acque meteoriche di percolazione, anch’essi soggetti, per l’azione del tempo, al progressivo decremento di efficienza idraulica. L’importo dei lavori ammonta indicativamente a circa 8,5 milioni di euro.

I lavori sono eseguiti e condotti dall’Impresa Toscana Aeroporti Costruzioni, recentemente costituitasi attraverso l’ingresso in maggioranza da parte di Toscana Aeroporti nella pre-esistente impresa Cemes Aeroporti. La direzione lavori è guidata da Toscana Aeroporti Engineering, altra società del gruppo Toscana Aeroporti. Il collaudo tecnico-amministrativo e l’Alta Vigilanza dei lavori competono ad Enac che, pertanto, ne assicurerà la corretta esecuzione.

“Questi lavori danno il segno che la città non si ferma, – ha detto il sindaco Dario Nardella – mi voglio congratulare con la società Toscana Aeroporti perché approfittando dell’emergenza Covid, e quindi della chiusura delle frontiere e dell’azzeramento delle attività aeroportuali, ha messo in campo questo progetto di riqualificazione della pista che rende più efficiente l’aeroporto e la pista stessa”.



“La significativa diminuzione dei livelli di traffico aereo derivante dagli effetti della pandemia da Covid-19 ha rappresentato l’occasione per poter eseguire i lavori di manutenzione della pista condensandoli il più possibile in questa finestra temporale in modo da non dover più prevedere chiusure dell’aeroporto nei prossimi anni. Stiamo profondendo un enorme sforzo in modo da essere pronti per l’auspicata ripresa del traffico nella prossima primavera-estate. Le lavorazioni avvengono a ciclo continuo 7 giorni su 7 con oltre 100 persone al giorno impiegate sui cantieri a ulteriore testimonianza dell’importanza dell’aeroporto anche sull’indotto economico e occupazionale del territorio”, ha affermato il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai.