News

Lavori all’illuminazione pubblica in via Fratelli Rosselli

SESTO FIORENTINO – Per lavori di adeguamento dell’illuminazione pubblica da mercoledì 5 novembre a sabato 15 novembre il tratto di via Fratelli Rosselli compreso tra l’incrocio con via degli Strozzi e l’incrocio con via di Castello resterà chiuso al traffico dalle 9 alle 18.

SESTO FIORENTINO – Per lavori di adeguamento dell’illuminazione pubblica da mercoledì 5 novembre a sabato 15 novembre il tratto di via Fratelli Rosselli compreso tra l’incrocio con via degli Strozzi e l’incrocio con via di Castello resterà chiuso al traffico dalle 9 alle 18.