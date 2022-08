Lavori allo stadio Paolo Magnolfi

CALENZANO – Approvato dalla giunta comunale il progetto esecutivo di manutenzione e adeguamento della pista d’atletica dell’impianto sportivo Magnolfi in via di Le Prata. L’intervento avrà un costo di 280mila euro e prevede il ripristino della pavimentazione della pista e delle aree per le altre discipline, per una superficie di circa 5.300 metri quadrati, comprese […]

CALENZANO – Approvato dalla giunta comunale il progetto esecutivo di manutenzione e adeguamento della pista d’atletica dell’impianto sportivo Magnolfi in via di Le Prata. L’intervento avrà un costo di 280mila euro e prevede il ripristino della pavimentazione della pista e delle aree per le altre discipline, per una superficie di circa 5.300 metri quadrati, comprese le pedane esterne per i salti e le aree interne alle curve, interventi di regimazione delle acque nell’area della pista. L’appalto dei lavori sarà fatto entro la fine dell’anno e saranno eseguiti entro la prossima primavera.

La pista, attualmente in uso all’associazione Atletica Calenzano, è stata realizzata insieme allo Stadio negli anni Ottanta e l’intervento di manutenzione si rende necessario anche per la messa a norma. Il progetto ha ricevuto il via libera della Federazione italiana di atletica leggera (Fidal) e del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni). Per l’investimento economico, coperto da risorse comunali, verrà inoltrata la richiesta di mutuo all’Istituto di credito sportivo.