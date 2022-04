Lavori di asfaltatura a Campi Bisenzio: dopo le critiche, il plauso di Cna per l’intervento in orario notturno

CAMPI BISENZIO – “Dopo le critiche mosse lo scorso anno alle modalità di effettuazione dei lavori di asfaltatura della rotonda tra via Paolieri e via Allende, arriva oggi il plauso di Cna per quelli in corso di svolgimento in via Allende e via Limite”: lo dice Paolo Conti, presidente di Cna della Piana fiorentina (nella […]

CAMPI BISENZIO – “Dopo le critiche mosse lo scorso anno alle modalità di effettuazione dei lavori di asfaltatura della rotonda tra via Paolieri e via Allende, arriva oggi il plauso di Cna per quelli in corso di svolgimento in via Allende e via Limite”: lo dice Paolo Conti, presidente di Cna della Piana fiorentina (nella foto), che aggiunge: “Lavori svolti di notte, nel pieno rispetto delle esigenze di imprese e cittadini, non solo campigiani ma dell’intera area, visto che ogni intoppo alla viabilità di Campi Bisenzio impatta su quella di tutta la Piana fiorentina. Un segno di attenzione a un territorio in cui si produce gran parte del Pil della Toscana e di rispetto per la vita economica e sociale dei propri concittadini”.