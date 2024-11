CALENZANO – Da lunedì 4 novembre inizieranno i lavori di asfaltatura in via del Pratignone. L’impegno economico da parte del Comune di Calenzano è di circa 150mila euro e si tratta di un primo intervento di messa in sicurezza dei tratti di asfalto maggiormente deteriorati. Per consentire i lavori sono previste delle modifiche alla viabilità: […]

CALENZANO – Da lunedì 4 novembre inizieranno i lavori di asfaltatura in via del Pratignone. L’impegno economico da parte del Comune di Calenzano è di circa 150mila euro e si tratta di un primo intervento di messa in sicurezza dei tratti di asfalto maggiormente deteriorati. Per consentire i lavori sono previste delle modifiche alla viabilità: l’istituzione del senso unico in via di Caponnetto, in direzione casello autostradale, dal tratto di collegamento con via di Pratignone, sopra la ferrovia, fino al collegamento sotto la ferrovia; restringimento di carreggiata in via di Pratignone, dall’incrocio con via Caponnetto a via di Le Prata, in entrambi i sensi; divieto di sosta in via Caponnetto e via di Pratignone, nell’area dei lavori. La strada dunque resterà sempre aperta al traffico, prevedendo restringimenti di carreggiata per i cantieri.

“Si tratta di un intervento su una delle più importanti arterie cittadine – spiega l’assessore ai lavori pubblici Maurizio Sansone – che per la sua funzione di collegamento all’area industriale, al casello autostradale e alla Perfetti Ricasoli, viene percorsa ogni giorno da migliaia di veicoli, in particolare dai mezzi pesanti ed è pertanto soggetta a un rapido deterioramento. I cantieri dovrebbero concludersi in una decina di giorni. L’Amministrazione sta lavorando per pianificare, oltre a questa prima messa in sicurezza, un intervento complessivo di risanamento strutturale”.