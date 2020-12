Lavori di asfaltatura in via Tosca Fiesoli, ecco come cambia la circolazione stradale

CAMPI BISENZIO – Lavori di asfaltatura in via Tosca Fiesoli, nel tratto compreso fra via delle Cicogne e via Benini, con direzione via della Cicogne. Dal 15 dicembre fino al termine dei lavori, quindi, e comunque non oltre il giorno 14 febbraio 2021, per permettere lavori di risanamento delle pavimentazioni vengono istituiti i seguenti provvedimenti di disciplina della circolazione stradale: istituzione del senso unico, con direzione via dei Pioppi, in via Tosca Fiesoli, nel tratto compreso fra via delle Miccine e via dei Pioppi, con orario 0/24; dalle 7.30 alle 18 istituzione del senso unico in via Tosca Fiesoli, nel tratto compreso fra la rotatoria con via delle Cicogne e via Benini, con direzione via Barberinese; dalle 7.30 alle 18 istituzione del senso unico in via Tosca Fiesoli nel tratto compreso fra la rotatoria con via delle Cicogne e via Benini, con direzione San Giorgio a Colonica, da attuarsi esclusivamente con l’ausilio di due movieri e per i soli veicoli autoarticolati o autotreni; dalle 18 alle 7.30 istituzione del senso unico alternato in via Tosca Fiesoli, nel tratto compreso tra la rotatoria con via delle Cicogne e via Benini; in via Tosca Fiesoli, nel tratto compreso fra via delle Miccine e via Chiella, per la sola direzione di marcia verso via delle Cicogne, è consentito il transito ai veicoli di lunghezza superiore a 7 metri.