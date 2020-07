Lavori di miglioramento sismico alla scuola De Amicis

SESTO FIORENTINO – Con un investimento da parte del Comune di oltre un milione di euro sono iniziati i lavori di miglioramento sismico del plesso scolastico De Amicis. L’intervento prevede di potenziare la capacità di resistenza della struttura, con un accrescimento delle prestazioni in termini di sicurezza.

“Quello della scuola De Amicis è uno degli interventi più importanti tra quelli previsti per le nostre strutture scolastiche – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Kalmeta – In questi quattro anni, grazie anche alle linee di finanziamento ottenute, siamo intervenuti in modo significativo sulle nostre scuole, sia dal punto di vista dell’efficientamento energetico che strutturale. Grazie al prezioso lavoro degli uffici, non appena terminata l’emergenza sanitaria siamo riusciti a ripartire con questo e con gli altri interventi previsti per questa estate, in alcuni casi anticipandoli e sfruttando l’assenza degli studenti. Nel caso specifico, questo importante intervento sulla De Amicis si svilupperà su due annualità, senza incidere sulle lezioni che auspichiamo da settembre possano ripartire in tranquillità”.