Lavori di Publiacqua: dal 28 settembre in via Biancalani

SESTO FIORENTINO – Lavori in via Biancalani per la sostituzione delle condotte idriche. L’intervento, curato da Publiacqua, inizierà lunedì 28 settembre ed è il primo lotto di un progetto più ampio di sostituzioni che sarà realizzato in futuro; l’anticipo di questa prima fase dei lavori è stata concordata dal gestore con l’Amministrazione comunale anche alla luce dei problemi occorsi in estate. Al fine di ridurre i disagi, i cantieri saranno di tipo itinerante e i relativi divieti di sosta e circolazione saranno limitati il più possibile ai singoli segmenti della via di volta in volta interessati.

I lavori saranno ultimati, salvo rinvii legati al meteo, il prossimo 30 novembre. Il primo tratto interessato dai lavori, da lunedì 28 a mercoledì 30 settembre, sarà quello compreso tra via Venezia e via del Ghirlandaio, con l’istituzione del divieto di transito e di sosta nella parte compresa tra via Venezia e il civico 46; sarà inoltre chiusa al traffico via Messina.

Successivamente, fino al 19 ottobre, toccherà al tratto di via Biancalani compreso tra via Messina e via del Ghirlandaio saranno in vigore i divieti di sosta e di transito. Per le fasi successive l’amministrazione comunale invita i cittadini a verificare sempre la segnaletica sul posto che, di volta in volta, riporterà i divieti e le variazioni per la circolazione.

Per informazioni sull’intervento è possibile rivolgersi al numero verde di Publiacqua 800314314.