Lavori di Publiacqua e caos traffico: aperte tutto il giorno le Ztl di Campi centro e Capalle

CAMPI BISENZIO – E’ sufficiente aprire i social per rendersi conto dei disagi e delle difficoltà che stanno avendo tanti automobilisti che devono dirigersi da e verso Capalle. Con tempi di percorrenza, per spostarsi per esempio dall’Indicatore alla zona in questione, che servirebbero per raggiungere Bologna. Per questo, come spiegano dal comune di Campi, “a causa dei lavori urgenti di Publiacqua in via dei Confini per guasti sulla rete idrica, l’amministrazione comunale ha deciso di consentire il transito nelle Ztl di Campi centro e di Capalle, per tutta la giornata di oggi, 10 ottobre, allo scopo di alleggerire il traffico nella zona interessata dai lavori. Nonostante le indicazioni di Ztl attiva che rimarranno sui pannelli, gli automobilisti non saranno sanzionati”.