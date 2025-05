Lavori di restyling al campo sportivo di Volpaia

SESTO FIORENTINO – Restyling per il campo sportivo di Volpaia: sarà rifatto il manto in erba sintetica da tempo usurato e soggetto a frequenti allagamenti a causa delle difficoltà di drenaggio delle acque. La giunta comunale ha, infatti, approvato il progetto esecutivo per la risistemazione del campo sportivo. L’intervento di manutenzione straordinaria prevede lo smaltimento […]

SESTO FIORENTINO – Restyling per il campo sportivo di Volpaia: sarà rifatto il manto in erba sintetica da tempo usurato e soggetto a frequenti allagamenti a causa delle difficoltà di drenaggio delle acque. La giunta comunale ha, infatti, approvato il progetto esecutivo per la risistemazione del campo sportivo. L’intervento di manutenzione straordinaria prevede lo smaltimento del manto esistente e la sua sostituzione con uno nuovo più performante di quello attuale; si interverrà, inoltre, sugli stati sottostanti e sui sistemi di drenaggio. Molti degli interventi sono stati predisposti in seguito a verifiche svolte da un tecnico incaricato dalla Lega Nazionale Dilettanti e permetteranno di avere un campo conforme alle previsioni dei relativi regolamenti e, pertanto, idoneo ad ospitare i “campionati Figc-Lnd fino alla serie D e settore giovanile e scolastico”. Saranno inoltre sostituite porte, panchine e bandierine.

“Questo intervento di manutenzione straordinaria ci restituirà un impianto rinnovato e in grado di ospitare ancora meglio le attività sportive al suo interno – afferma il vicesindaco Claudia Pecchioli – Nel rifacimento del campo i nostri tecnici, ai quali va un ringraziamento particolare, hanno tenuto conto delle prescrizioni arrivate dalla Lnd non solo per garantire l’idoneità regolamentare, ma anche per consegnare a sportivi e appassionati una struttura ancora migliorata. Parliamo di un investimento importante, ma indispensabile per conservare e far essere sempre al massimo dell’efficienza un bene di tutta la nostra comunità”. L’investimento a carico delle casse comunali ammonta a circa 600mila euro per 75 giorni di lavori.

“Lo sport è da sempre tra le priorità della nostra città e della nostra amministrazione – aggiunge l’assessore allo sport Damiano Sforzi – Con questo intervento mettiamo un altro tassello nella risistemazione dell’impianto del Sesto Calcio 2010, società che voglio a ringraziare per il lavoro fatto in questi anni sia sul piano sportivo che su quello della gestione dell’impianto, per il quale stiamo valutando insieme la realizzazione di ulteriori migliorie”.