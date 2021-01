SESTO FIORENTINO – Al via da lunedì 11 gennaio i lavori di rifacimento dei marciapiedi di piazza San Francesco, dove saranno rimossi e sostituiti con asfalto gli autobloccanti che, a causa della pressione delle radici degli alberi, possono costituire un ostacolo e un pericolo di inciampo. L’importo previsto per l’intervento è di circa 13mila euro.

Nei prossimi giorni apriranno anche alcuni dei cantieri inizialmente previsti per dicembre e rinviati a causa del maltempo. Si tratta del parcheggio retrostante la “Scatola Nera”, che sarà riqualificato e riorganizzato, dell’abbattimento di alcune barriere architettoniche in viale I Maggio e della realizzazione dei passaggi pedonali rialzati in viale I Maggio, via dell’Osmannoro e viale dei Mille.

Proseguono invece nei tempi i lavori di realizzazione dell’intervento strutturale in via di Baroncoli. Sempre nella parte collinare nelle prossime ore sarà riaperta via delle Cappelle, interrotta nei giorni scorsi dal crollo di un muro privato.