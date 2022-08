Lavori di riparazione di una perdita idrica sul Viadotto dell’Indiano, fino a venerdì 5 istituito il restringimento di carreggiata

FIRENZE – Sono iniziati stamani i lavori di Publiacqua sul Viadotto dell’Indiano per riparare una perdita idrica sulla tubazione esterna. Fino al 5 agosto, quindi, in orario 9-18 è in vigore un restringimento di carreggiata sulla direttrice da via Pistoiese verso via Baccio da Montelupo all’altezza del primo pilastro in direzione Scandicci.