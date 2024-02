Lavori di riqualificazione in via Roma: modifiche alla viabilità. E dal 16 febbraio il mercato si sposta in via dei Colli

SIGNA – Vanno avanti da alcune settimane i lavori per la riqualificazione di via Roma. L’amministrazione comunale ha scelto infatti “di intervenire su via Roma con un progetto che porterà modifiche alla viabilità, – diventando strada a senso unico di marcia – la realizzazione di una ciclabile fianco strada e l’installazione di nuovi arredi urbani, […]

SIGNA – Vanno avanti da alcune settimane i lavori per la riqualificazione di via Roma. L’amministrazione comunale ha scelto infatti “di intervenire su via Roma con un progetto che porterà modifiche alla viabilità, – diventando strada a senso unico di marcia – la realizzazione di una ciclabile fianco strada e l’installazione di nuovi arredi urbani, senza rinunciare ai parcheggi per auto che resteranno in egual numero. Un nuovo centro cittadino che darà un nuovo volto alla nostra città”, dice il sindaco Giampiero Fossi.

A partire da lunedì 12 febbraio, quindi, il cantiere si sposterà sull’area interessata dal mercato settimanale del venerdì, pertanto dalle 00 alle 24 su tutta la sede stradale di via Roma compresa tra via Argine Strada e via Ferroni sarà istituito divieto di transito ai veicoli superiori alle 3,5 tonnellate e agli autobus (fanno eccezione i mezzi del trasporto pubblico locale, i veicoli per la raccolta rifiuti e i mezzi di soccorso); divieto di transito ai veicoli di larghezza superiore ai 2,10 metri; restringimento della carreggiata – alternativamente lato destro e sinistro in base alle esigenze di cantiere; senso unico di marcia con direzione Lastra a Signa; istituzione del limite di velocità pari a 30km/h nell’area di cantiere.

“Ci siamo accordati con la ditta per non interdire via Roma al traffico veicolare, come ci era stato richiesto inizialmente – dicono il sindaco Fossi e il comandante della Polizia municipale Fabio Caciolli – per il periodo di cantiere, si avrà un restringimento della carreggiata ma la via sarà percorribile”. In conseguenza all’andamento dei lavori, a partire da venerdì 16 febbraio il mercato settimanale del venerdì che occupa le zone di viale Mazzini, piazza della Repubblica e via Roma, sarà spostato temporaneamente in via dei Colli – nel tratto di strada compreso fra via del Crocifisso e via Pistelli. Sessanta banchi – quelli attualmente in concessione – che si disporranno su un unico piano rettilineo su via dei Colli secondo l’assetto originario di mercato. A partire dal 16 febbraio quindi, ed ogni venerdì non festivo, saranno vietate la circolazione e la sosta a tutte le categorie di veicoli nel tratto compreso fra via Pistelli e via del Crocifisso dalle 6.45 alle 17 per permettere le attività di mercato e di pulizia stradale.