Lavori di sostituzione dei lampioni di Settimello e le variazioni alla viabilità

CALENZANO – Per eseguire i lavori di sostituzione dei lampioni a Settimello dalle ore 9 alle ore 17 di giovedì 25 febbraio, verranno chiusi, in sequenza, alcuni tratti di strade a Settimello.

I lavori di sostituzione dei corpi illuminanti pubblici si svolgeranno con i seguenti provvedimenti viari su via Arrighetto da Settimello, via del Buon Riposo, via del Balzo, via di Borgo, via del Pecchiolo, piazza Primo Maggio, via Foscolo, via della Chiesa. Ecco nel dettaglio i provvedimenti: via Arrighetto da Settimello (tratto da Piazza Cavalcanti a Piazza Primo Maggio), via Arrighetto da Settimello (tratto da Piazza Primo Maggio a via Machiavelli), via Arrighetto da Settimello (tratto da intersezione con via Giovanni XXIII a via Ugo Foscolo), via Arrighetto da Settimello (tratto da via Ugo Foscolo a via Machiavelli), via del Buon Riposo, via del Balzo, via di Borgo, via del Pecchiolo, piazza Primo Maggio, via Ugo Foscolo, via della Chiesa (da piazza Primo Maggio a via Giovanni XXIII)

Saranno previsti: chiusura al traffico veicolare ordinario, divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, riduzione carreggiata con istituzione di senso unico alternato.

Gli interventi dovranno seguire il programma di avanzamento di lavori conseguenziali e non sovrapponibili:

1 – Tratto Arrighetto da Settimello da piazza Cavalcanti a piazza Primo Maggio, comprese le vie Buon Riposo,

via del Pecchiolo, via del Balzo, via di Borgo;

2 – Tratto da piazza Primo Maggio via della Chiesa fino all’intersezione con via Giovanni XXIII;

3 – Tratto via Arrighetto da Settimello da intersezione con via Giovanni XXIII e via Ugo Foscolo;

3.1 – Riapertura punto 3°, chiusura tratto via Arrighetto da Settimello da intersezione via Foscolo a via Machiavelli.